На 2-й и 3-й этапы модернизации базы «Горводзеленхоза» в Казани выделили 1,7 млрд рублей

Ремонтный блок и склад с КПП построят до конца 2027 года за счет бюджета Татарстана

Фото: Артем Дергунов

В 2024 году в Казани началось строительство новой базы для МУП «Горводзеленхоз» — предприятия, которое занимается благоустройством и озеленением города. Объект возводят на улице Даурской. Первый этап обошелся городскому бюджету примерно в 767 млн рублей: на площади 6,2 га построили автоматизированные теплицы площадью 1,2 га (в полтора раза больше прежних на улице Хади Такташа), административно-бытовой корпус с демонстрационным залом на 48 человек, холодным складом и инженерно-техническими помещениями. Производительность выросла с 1,1 млн до 2,5 млн цветов в год, число рабочих мест — с 20 до 30. Старые теплицы рядом с зоопарком и озером Кабан, построенные еще в 80-х, к концу 2023 года продали с торгов — они морально и технически устарели.

На второй и третий этапы модернизации базы из бюджета Республики Татарстан выделили еще 1,7 млрд рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». В эти этапы входят общестроительные работы с внутренними инженерными системами — в первую очередь ремонтный блок и склад с КПП, комплекты технологического оборудования для обоих корпусов, наружные инженерные сети, благоустройство территории, а также подготовительные и непредвиденные работы. Контракт предусматривает аванс в размере 30% от суммы, гарантийный срок на выполненные работы — пять лет с момента ввода в эксплуатацию.

Завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 декабря 2027 года, окончательный расчет с подрядчиком — не позднее 17 января 2028 года.

Дмитрий Зайцев