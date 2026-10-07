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Все три аэропорта в Татарстане возобновили полноценную работу

08:24, 07.10.2026

Ограничения в работе были связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне беспилотной опасности в республике

Все три аэропорта в Татарстане возобновили полноценную работу
Фото: Дарья Пинегина

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили полноценную работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения в работе были связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне беспилотной опасности в республике.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в заявлении Росавиации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане с 02.03 мск действует режим «Беспилотная опасность». Также ограничения вводились в шести соседних регионах.

Зульфат Шафигуллин

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