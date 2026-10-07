Продажи романа Тельсона Орельена достигли 65 тыс. экземпляров после обвинений в использовании ИИ

Первые обвинения в использовании искусственного интеллекта при написании романа появились в соцсети X около двух недель назад

Роман квебекского писателя Тельсона Орельена «Либо это, либо смерть» распродан во Франции в количество 65 тыс. экземпляров менее чем за шесть недель после выхода 19 августа, пишет The Bookseller. Продажи продолжили расти после обвинений в использовании генеративного ИИ и плагиате. За неделю с 21 сентября было продано 18 256 экземпляров, книга заняла четвертое место в рейтинге GfK/Livres Hebdo. Среди всех романов она показала лучший результат за этот период. В рейтинге сети из 366 независимых книжных магазинов Datalib-Adelc книга также заняла первое место среди новых изданий.

Первые обвинения появились в соцсети X около двух недель назад. Анонимный аккаунт Balance ton Claude заявил, что Орельен написал большую часть романа с помощью генеративного ИИ. Позже появились претензии к более ранним текстам автора. В одном из рассказов «Куда катится мир» система Pangram обнаружила фрагменты, которые совпали с книгой «Утро магов» Луи Повеля и Жака Бержье. После скандала Орельена исключили из списка претендентов на Гонкуровскую премию. Другие премии, включая «Ренодо», «Декабрь», «Фемина» и «Медичи», пока не объявили о дальнейших решениях.

Книжная ярмарка в Квебеке и другие мероприятия отменили участие автора. Канадское издательство Editions du Boréal также приостановило его рекламный тур. Издатель заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть обвинения в отношении романа. При этом он назвал обвинения в плагиате серьезными и связанными с соблюдением авторского права.

Позже выяснилось, что за аккаунтом Balance ton Claude стоял в том числе журналист Сэмюэль Фитусси. Он объяснил, что проверил роман после жалобы читателя. Еще один участник аккаунта, исследователь философии Пьер-Тома Эккерт, раскрыл свою личность позднее. Он предупредил, что споры вокруг ИИ затрагивают не только литературу, но и научные публикации.

Эксперты связывают рост продаж с интересом читателей к спорному роману. Некоторые покупатели хотят самостоятельно проверить книгу и сформировать мнение о тексте. Часть продавцов продолжают выставлять роман на видных местах и предлагают аудитории самой оценить произведение.

Орельен пока почти не комментирует ситуацию. В интервью французскому изданию он заявил, что использовал ИИ для поиска информации, но не применял его для написания романа.



Екатерина Петрова