День в истории: день Воздушного флота РФ, восхождение на престол Петра I и публикация «Лолиты»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 18 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День Воздушного флота России,
- День пограничника в Казахстане и Азербайджане.
18 августа произошли следующие события:
- 293 г. до н. э. — основан самый древний (из известных) римский храм в честь богини Венеры.
- 1682 г. — на престол Царства Русского вступил Петр I.
- 1743 г. — в Або заключен мирный договор между Россией и Швецией, по которому России отошла часть Финляндии.
- 1782 г. — в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».
- 1787 г. — в Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация: 400 строителей принесли жалобу Екатерине II на своего нанимателя Долгова.
- 1845 г. — учреждено Русское географическое общество.
- 1859 г. — француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата.
- 1877 г. — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.
- 1920 г. — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.
- 1958 г. — в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита».
- 1976 г. — советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхность Луны.
- 1991 г. — Михаил Горбачев взят под домашний арест в Форосе (Крым).
Также 17 августа родились:
- 1824 г. — Пьер Мартен (ум. 1915), французский металлург. В честь него названа мартеновская печь.
- 1921 г. — Лидия Литвяк, советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза
- 1952 г. — Патрик Суэйзи (ум. 2009), американский киноактер («Грязные танцы», «Привидение», «Черный пес»).
В этот день умерли
- 1503 г. — Александр VI (Родриго Борджиа), 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства»,
- 1850 г. — Оноре де Бальзак, французский писатель,
- 1869 г. — Федор Иноземцев (р. 1802), хирург, первым в России применивший наркоз во время операции.
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