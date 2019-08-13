Главное к утру: ЕГЭ не для выпускников колледжей, задержание вора в законе и новый смартфон Samsung

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 13 августа.



Суд в Казани отправил под стражу вора в законе Рашида Джамбульского (Хачатряна). Он обвиняется в вымогательстве, однако ранее сообщалось, что ГСУ МВД по Татарстану также возбудило уголовное дело по «путинской» статье для криминальных авторитетов (занятие высшего положения в преступной иерархии) в отношении Хачатряна.



В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будут делать обязательным для выпускников колледжей и техникумов. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.



На I Каспийском экономическом форуме президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

МЧС РТ предупредило татарстанцев о сохранении сильного ветра ночью и днем 13 августа.

Генеральное консульство России в Гонконге предупредило россиян об отмене многих авиарейсов в местном аэропорту Гонконга. Это связано с акциями протеста.

ФНС опровергла исследование холдинга «Ромир», в котором говорилось о снижении суммы среднего чека россиян при походе в магазин. По данным налоговой службы, этот показатель вырос на 1,1%, кроме того, в абсолютных числах данные ФНС значительно отличаются от данных холдинга.

Эксперты констатировали снижение числа занятых в сфере МСП россиян.



Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц.

Стоимость кольцевой дороги во Владивостоке составила почти половину стоимости Крымского моста.



Samsung представил новый смартфон Galaxy A10S.

