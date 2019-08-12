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МЧС предупредило татарстанцев о сохранении сильного ветра

19:15, 12.08.2019
МЧС предупредило татарстанцев о сохранении сильного ветра
Фото: wikipedia.org / A.Savin

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 12 и 13 августа.

Сегодня вечером, ночью и днем 13 августа местами по территории Татарстана и в Казани сохранятся усиления северо-западного ветра порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что в Балтасинском районе Татарстана вечером 9 августа мощный ветер повредил кровли трех жилых домов и двух надворных построек.

Общество Татарстан
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