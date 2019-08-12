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Минниханов встретился с президентом Туркменистана

19:57, 12.08.2019
Минниханов встретился с президентом Туркменистана
Фото: tatarstan.ru﻿

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Короткая беседа состоялась до выставки Turkmen sahrasy- 2019 в рамках l Каспийского экономического форума

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и образования.

Пресс-служба президента РТ отмечает, сегодня в Туркменистан была поставлена первая партия из 114 КамАЗов и первое скоростное пассажирское судно проекта А145.

После встречи Минниханов представил стенд и экспозицию предприятий Республики Татарстан.

Напомним, что сегодня Минниханов находится в рабочей поездке в Туркменистане. Он принимает участие в открытии l Каспийского экономического форума. Сегодня Рустам Минниханов посетил газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена.

ОбществоВласть Татарстан
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