Генконсульство предупредило россиян об отмене рейсов в Гонконге

Генеральное консульство России в Гонконге предупредило россиян об отмене многих авиарейсов в местном аэропорту Гонконга. Это связано с акциями протеста.



«В связи с участившимися протестными акциями в Гонконге Генеральное консульство настоятельно рекомендует воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок по городу и в аэропорт», — говорится на сайте генконсульства.

По данным китайским СМИ, в международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы из-за антиправительственных протестов, которые продолжаются уже десятую неделю. Демонстранты выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции в Гонконге.