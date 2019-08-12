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Генконсульство предупредило россиян об отмене рейсов в Гонконге

20:14, 12.08.2019
Генконсульство предупредило россиян об отмене рейсов в Гонконге
Фото: realnoevremya.ru

Генеральное консульство России в Гонконге предупредило россиян об отмене многих авиарейсов в местном аэропорту Гонконга. Это связано с акциями протеста.

«В связи с участившимися протестными акциями в Гонконге Генеральное консульство настоятельно рекомендует воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок по городу и в аэропорт», — говорится на сайте генконсульства.

По данным китайским СМИ, в международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы из-за антиправительственных протестов, которые продолжаются уже десятую неделю. Демонстранты выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции в Гонконге.

Общество
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