Стоимость кольцевой дороги во Владивостоке составила почти половину стоимости Крымского моста

Стоимость строительства кольцевой дороги во Владивостоке может составить более 100 млрд рублей, заявил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка. Для сравнения, строительство Крымского моста обошлось в 228 млрд рублей.

С помощью новой трассы власти рассчитывают спасти регион от «транспортного коллапса», о котором весной предупреждал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Новая магистраль должна закольцевать движение вокруг центра города, и предусматривает строительство двух новых мостов на остров Русский через остров Елены, рассказал Половинка.

Протяженность четырехполосной дороги составит 27,4 км, пропускная способность — 70 000–85 000 автомобилей в сутки, а разрешенная скорость — до 80 км/ч, передают «Ведомости». Известно также, что дорогу построят по концессии, однако возможные концессионеры пока не названы.

Напомним, в начале года Владивосток вошел в мировой рейтинг городов с самыми загруженными дорогами.

