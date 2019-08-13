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Стоимость кольцевой дороги во Владивостоке составила почти половину стоимости Крымского моста

06:25, 13.08.2019
Стоимость кольцевой дороги во Владивостоке составила почти половину стоимости Крымского моста
Фото: pixabay.com

Стоимость строительства кольцевой дороги во Владивостоке может составить более 100 млрд рублей, заявил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка. Для сравнения, строительство Крымского моста обошлось в 228 млрд рублей.

С помощью новой трассы власти рассчитывают спасти регион от «транспортного коллапса», о котором весной предупреждал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Новая магистраль должна закольцевать движение вокруг центра города, и предусматривает строительство двух новых мостов на остров Русский через остров Елены, рассказал Половинка.

Протяженность четырехполосной дороги составит 27,4 км, пропускная способность — 70 000–85 000 автомобилей в сутки, а разрешенная скорость — до 80 км/ч, передают «Ведомости». Известно также, что дорогу построят по концессии, однако возможные концессионеры пока не названы.

Напомним, в начале года Владивосток вошел в мировой рейтинг городов с самыми загруженными дорогами.

ЭкономикаБюджет
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