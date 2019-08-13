Samsung представил новый смартфон Galaxy A10S

Фото: samsung

Южнокорейская компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A10S.



Гаджет получил 6,2-дюймовый экран, аккумулятор емкостью в 4 000 мАч, двойную основную камеру, а также сканер отпечатков пальцев и датчик распознавания лица.

Смартфон имеет 32 Гб встроенной памяти, при этом ее можно увеличить, благодаря слоту Micro SD, до 512 Гб. Смартфон работает на операционной системе Android Pie, сообщили в компании.

Смартфон будет доступен в четырех цветах. Сроки выпуска неизвестны.

Напомним, что ранее в августе Samsung представил смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.