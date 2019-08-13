Эксперты констатировали снижение числа занятых в сфере МСП россиян

За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 миллиона. Количество занятых в этом секторе работников за тот же период сократилось на 5%, до 15,2 млн человек.

Соответствующие данные приведены в исследовании «Опоры России», основанном на данных ФНС по состоянию на 10 августа 2019 года. Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что с 2016 по 2018 год численность МСП и занятых в этом секторе неуклонно росла. Он связал сокращение со снижением спроса и реальных доходов населения. Также свою роль сыграло повышение НДС до 20%, передают «Известия».

Другой причиной Калинин видит перерегистрацию некоторых предпринимателей в качестве самозанятых, которые пока не учитываются как представители МСП. Однако он добавляет, что даже если их учесть, тренд на снижение количества МСП и их работников сохранился бы.



Напомним, по итогам первого полугодия наибольший объем выданных малому бизнесу кредитов зафиксировали в Татарстане.