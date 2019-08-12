ФНС сообщила о росте среднего чека россиян в июле

В июле за один поход в магазин россияне тратили 424,54 рубля. Это на 1,1% (4,46 рубля) больше по сравнению с прошлым месяцом, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Таким образом, ФНС опровергла данные холдинга «Ромир», который сообщил, что средний чек россиян при походе в магазин в июле составил 546 рублей. По сравнению с июнем этот показатель снизился на 10%. Кроме того, это значение оказалось минимальным за период с августа 2018 года, когда средний чек россиян составил 537 рублей.

С 2016 года все торговые предприятия в России применяют онлайн-кассы, которые моментально передают информацию о каждой покупке в налоговые органы. Таким образом, ФНС анализирует реальные сведения о покупках на территории РФ, а не выборочные данные, пишет «РИА Новости».