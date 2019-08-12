МВД Татарстана выложило видео задержания вора в законе из Оренбурга

Фото: скриншот видеозаписи

Главное следственное управление МВД Татарстана возбудило уголовное дело по «путинской» статье для криминальных авторитетов в отношении задержанного в Оренбуржье Рашида Хачатряна. Силовики выложили видео задержания.

Считается, что указанный вор в законе был «смотрящим» по Оренбургской области. Однако в МВД пока утверждают, что он создал преступную группу «для установления криминального влияния на территории одного из районов» РТ.

Полиция вышла на преступную группу, совершившую ряд преступлений, проходящих по статье УК РФ «Вымогательство», сообщает пресс-служба МВД Татарстана. Предварительный ущерб превысил 5 млн рублей. Шесть активных участников группы задержаны.

Далее следователи вышли на Хачатряна. При обыске у него обнаружили холодное оружие, сим-карты, сотовые телефоны, а также более 1 млн рублей и $6 тысяч.

Пятеро подозреваемых под арестом, еще двое под подпиской о невыезде.

Напомним, что новая статья Уголовного кодекса о занятии высшего положения в криминальной иерархии была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Первое уголовное дело по ней было возбуждено в мае 2019 года.