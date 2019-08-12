В России отказались вводить обязательный ЕГЭ для выпускников колледжей

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будут делать обязательным для выпускников колледжей и техникумов.

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете» заявила, что данный вопрос обсуждался специальной группой по повышению качества образования в колледжах. В итоге она посчитала введение обязательного ЕГЭ нецелесообразным.



Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) обнародовала минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году для окончания школы и поступления в вузы.

Согласно приказу ведомства, минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по географии — 37, по обществознанию — 42.