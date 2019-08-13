Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц

Бюро кредитных историй (БКИ) могут перейти на единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц. Сейчас каждое бюро имеет собственную методику расчета этого рейтинга и различные шкалы, что делает анализ и сопоставление данных затруднительным

Введение единого механизма обсуждалось на встрече представителей Центробанка и БКИ. Именно ЦБ должен разработать такой механизм. Однако представители БКИ не согласились с такой позицией: по их мнению, наличие единого механизма снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг. Они предложили регулятору ограничиться только шкалой для вычисления индивидуального кредитного рейтинга заемщика — физлица, пишет «Коммерсант». Такой подход мог бы открыть заемщикам больший доступ к финансовым услугам.

Ранее также сообщалось, что Центробанк может создать свой процессинговый центр на случай санкций.

