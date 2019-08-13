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Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц

06:10, 13.08.2019
Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц
Фото: realnoevremya.ru

Бюро кредитных историй (БКИ) могут перейти на единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц. Сейчас каждое бюро имеет собственную методику расчета этого рейтинга и различные шкалы, что делает анализ и сопоставление данных затруднительным

Введение единого механизма обсуждалось на встрече представителей Центробанка и БКИ. Именно ЦБ должен разработать такой механизм. Однако представители БКИ не согласились с такой позицией: по их мнению, наличие единого механизма снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг. Они предложили регулятору ограничиться только шкалой для вычисления индивидуального кредитного рейтинга заемщика — физлица, пишет «Коммерсант». Такой подход мог бы открыть заемщикам больший доступ к финансовым услугам.

Ранее также сообщалось, что Центробанк может создать свой процессинговый центр на случай санкций.

ЭкономикаБанки
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