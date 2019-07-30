Главное к утру: победа «Рубина», сибирский дым на Аляске и Путин в 2024-м

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 30 июля:

«Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Гол забил Видар Кьяртанссон.



В Сибири лес горит уже на площади 3,3 млн га. Сегодня дым от пожаров может дойти до Аляски.



Более половины россиян видят Путина президентом и после 2024 года. Против «пятого срока» выступают 38%



В тендере «Росатома» на ликвидацию хранилищ радиоактивных отходов в Чистополе победила структура госкорпорации — РОС РАО. Предприятие выполнит работы за 32,5 млн рублей.



Проект «Давыдов.Индекс» представил очередной прогноз результатов губернаторских выборов в регионах в 2019 году. Эксперты считают, что самый высокий рейтинг получит врио главы Башкирии Радий Хабиров — 68% голосов.



За 2 года в Татарстане на строительство детских садов направлено 5,5 млрд рублей. Из них только 1 млрд выделен из федерального бюджета.



Медкомпания Allergan объявила об отзыве грудных имплантатов Natrelle и Natrelle 150 из-за возможной связи с онкологическими заболеваниями.

