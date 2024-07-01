Беатрис, Вавилон и Алена-Матрона: какие имена казанцы давали своим детям в этом году

В Казани самыми популярными именами для новорожденных остаются Амир и Амина, свидетельствуют данные ЗАГС за первую половину текущего года.



Помимо них, казанцы часто выбирали для мальчиков такие имена, как Тимур, Карим, Марк и Матвей. Среди девочек наиболее популярными оказались Эмилия, София, Ясмина и Айлин.

Однако некоторые родители выбирали для своих детей необычные имена. В числе самых редких имен, зарегистрированных ЗАГСом, оказались Вавилен, Батыр-хан, Весна, Алена-Матрона, Астра, Багратион, Беатрис, Верослав, Сююмбике.

Отметим, с начала 2024 года зафиксировали 9 261 акт рождения малышей, что на 63 больше, чем в первом полугодии 2023 года. Традиционно мальчиков родилось больше — 4 849 против 4 414 девочек. В 91 семье родились двойняшки, случаев рождения тройни не было.