Питерские банкиры присматриваются к Закамью

Известный банк Северной столицы прощупывает почву в Татарстане, чтобы закрепиться на рынке валютных операций с дружественными странами

Фото: Максим Платонов

Банк «Санкт-Петербург», некогда считавшийся близким к сыну Валентины Матвиенко, начинает экспансию в Татарстан. Федеральная кредитная организация выходит в республику для «расшивки» валютных платежей, перевод которых затруднен из-за наложения санкций против крупных финансовых структур России. «Мы нацелены на услуги по внешнеэкономической деятельности, кредитованию, хеджированию валютных и процентных рисков», — сообщил «Реальному времени» вице-президент банка «Санкт-Петербург» Рамиль Кашапов. Хотя и сам БСПБ находится под отдельными рестрикциями, это не помешает ему осуществлять переводы в дружественные страны СНГ в интересах татарстанских экспортеров, полагает экс-глава Нацбанка Евгений Богачев. Его появление в республике связывают с личной инициативой председателя правления Александра Савельева, выходца из Казани.

Ветер Северной столицы

О том, что на финансовый рынок республики начинает заходить титульный банк Северной столицы, «Реальному времени» рассказали несколько источников из банковской сферы. По их словам, банк «Санкт-Петербург» накопил достаточный собственный капитал, чтобы развивать региональную экспансию на фоне сильных санкционных ограничений в отношении «большой тройки». Он может заместить их в части осуществления международных платежей в дружественные страны, так как пакет ограничений у частного банка заметно слабее, чем у крупных с государственным участием, считают источники.

— Банк, похоже, нашел способ решить болезненную проблему предприятий- экспортеров по переводу валютных платежей, — рассуждают финансисты. — До этого его региональная сетка была скромной, охватывая Калининград и Новосибирск. Однако запрос экспортеров на ускорение внешнеторговых операций подстегнул банк к активизации региональной экспансии.

Информацию о вхождении кредитной организации в Татарстан подтвердил «Реальному времени» вице-президент БСПБ Рамиль Кашапов.

— На текущем этапе команда банка ориентирована на активное взаимодействие с корпоративным бизнесом. Мы предоставляем полный спектр обслуживания юридическим лицам: оказываем услуги по операциям по внешнеэкономической деятельности, кредитованию, хеджированию валютных и процентных рисков, оформлению банковских гарантий, сопровождаем платежи по контрактам иностранным партнерам, проводим форвардные сделки, — рассказал он.

Взять Закамье

Правда, открывать офис в республике банк пока не планирует. По словам Кашапова, имеющиеся технологии в банке позволяют работать дистанционно. «РКО осуществляется непосредственно через головной банк. В бумажном документообороте нет необходимости — все оформляется в электронном виде», — пояснил он. Интерес к республике объяснил «очевидными причинами».

— Сегодня Татарстан — один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. По объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал Татарстан занимает седьмое место среди субъектов Российской Федерации. Мы много лет сотрудничаем с предприятиями республики, хорошо изучили рынок и его особенности. Наша цель сегодня — систематизация и расширение этой работы.

Сейчас банк имеет пять филиалов в стране, из которых три расположены в Северо-Западном регионе, и по одному — в Москве и Новосибирске. Есть представительства в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Всего в стране работает 56 офисов.

Первым, кого взялся покорять БСПБ, стало Закамье. Здесь сосредоточены предприятия-экспортеры — КАМАЗ, НКНХ, резиденты ОЭЗ «Алабуга». В начале июля топ-менеджмент банка собирается провести первую ознакомительную встречу с бизнесом. «Расчеты по внешнеторговым контрактам в текущих реалиях» — так сформулирована базовая тема. Информацию об этом подтвердили в банке и в Торгово-промышленной палате Набережных Челнов. Ожидается, в автоград приедут несколько представителей кредитной организации: Дарья Савельева, и. о. директора Департамента внешнеторговых операций, Виктор Григорьев, руководитель направления отдела рыночных данных Дирекции операций на финансовых рынках и Глеб Уханов, начальник управления клиентского обслуживания Департамента внешнеторговых операций. Понятно, что предстоящий диалог является частью программы по продвижению банковских услуг, но не так часто банки идут на диалог по этой щекотливой теме.

ЦБ: использовать любые способы трансграничных платежей, иначе российскую экономику ждет «погибель»

Перевод валютных платежей остается острой проблемой с начала спецоперации. Первыми под ограничения США и Великобритании попали системообразующие банки с государственным участием. Председатель правления ВТБ Андрей Костин на форуме в Казани говорил, что банки попали под самые жесткие санкции стран Запада.

— Есть сквозная боль — это международные платежи: эта задача до сих пор не решена, потому что хороший платеж — мгновенный и бесплатный, но платежи из развитой страны в развивающуюся могут идти недели, а стоить до 20 процентов от суммы перевода, если речь идет о переводах в отдельные страны Африки,— говорили на ПМЭФ-2024.

На днях первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал бизнес использовать любые способы трансграничных платежей, иначе российскую экономику ждет «погибель».

Владимир Чистюхин призвал бизнес использовать любые способы трансграничных платежей. взято с сайта Банка России

Питерский банк занимает 16-е место по размеру активов. Собственный капитал составляет 171,2 млрд рублей. Стратегия развития предусматривает увеличение кредитного портфеля до 900 млрд рублей к концу 2026 года. Кредитный портфель — 686,3 млрд рублей. Почти 80% формируют кредиты корпоративным клиентам, 23,1% — частным клиентам. Объем розничных кредитов — 155,9 млрд руб., в том числе ипотечные кредиты, которые выросли на 17,4%. Председатель правления банка Александр Савельев владеет 25,3% акций банка. Он — бывший член совета директоров КВЗ и санкт-петербургского производителя оптических систем обнаружения оружия.

Основным рынком для банка является Санкт-Петербург. По состоянию на 1 января 2024 года, его доля по кредитам юридических лиц — 3,3%, по средствам юридических лиц — 4,8%, по кредитам физических лиц — 5,2%. Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 48,7 млрд рублей, рентабельность капитала 30,8%. «Высокие прибыль и рентабельность — это позитивно. На наш взгляд — ожидания на 2024—2025 гг. более умеренные с учетом роста стоимости риска и высоких процентных ставок», — отмечают аналитики БКС Экспресс.

— Санкционное давление ощущается даже в спортивных делах, трудно перевести деньги зарубежным контрагентам, — признает экс-глава Нацбанка и президент баскетбольного клуба «УНИКС» Евгений Богачев. — В стране есть единицы банков, которые могут проводить валютные переводы. Даже крупные банки Китая отказываются принимать платежи в юанях, так как боятся введения санкций.

«Видимо, тянет его на родину, хочет принести здесь пользу»

Хотя банк из Северной столицы находится под вторичными санкциями, это не помешает ему проводить работу.

По словам Евгения Богачева, во главе финансовой структуры находится опытный банкир Александр Савельев, выходец из Казани (окончил КНИТУ-КАИ в 1978 году). «Надежный, он сам с наших мест. Видимо, тянет его на родину, хочет принести здесь пользу», — охарактеризовал его Евгений Борисович. Стоит ли ждать конкуренции с ВТБ, который плотно кредитует «Алабугу», «КАМАЗ»? «Ну и что конкуренция? Тут всем работы хватает. Когда-то в стране было более тысячи банков, сейчас осталось всего 500», — отметил он. Не обошел вниманием и отзыв лицензии у челнинского «Автоградбанка». «В Челнах есть и другие частные банки, «АКИ-банк» например. «Санкт-Петербург» им не помешает», — уверен он. Экс-глава Нацбанка полагает, что в борьбе за клиентов питерский банк может начать предлагать привлекательные кредитные продукты. «Нефтяники, химики, оборонная промышленность — их высокие ставки не сильно пугают. И потом, надежным клиентам ставку дают меньше», — уверен он.



— Оживление региональной экспансии связано с тем, что в прошлом году банковский сектор получил рекордную прибыль в 3,3 трлн рублей вкупе с мягкими монетарными условиями в 2022 годах, — отметил Павел Саймиев.

По его словам, конкурентная среда в экономически развитых регионах достаточно плотная, а отзыв лицензии у «Автоградбанка» открывает дополнительные ниши.

— Регион характеризуется высоким уровнем экономического развития и наличием крупных игроков, таких как Сбербанк, ВТБ и «Альфа-Банк». В условиях высокой конкуренции новички, включая банк «Санкт-Петербург», должны предлагать уникальные услуги для привлечения клиентов, — согласен директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

По его мнению, могут быть востребованы специальные предложения для поддержки международных операций. «Для достижения цели по увеличению кредитного портфеля до 900 млрд рублей банку потребуется развивать широкий спектр кредитных продуктов, адаптированных под нужды различных сегментов рынка. Кредиты для малого и среднего бизнеса (МСБ) могут включать специальные предложения по финансированию, такие как кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные кредиты. Опыт других банков показывает, что программы лояльности могут существенно повышать активность клиентов. Активное продвижение ипотечных программ с выгодными условиями может привлечь значительное количество клиентов из регионов с развитым строительным рынком. Также разработка гибких кредитных линий и овердрафтов поможет расширить клиентскую базу среди корпоративных клиентов». В целом экспансия питерцев в Татарстан может быть успешной при условии внимательного учета потребностей местного бизнеса и поддержания сильных капиталовых позиций для обеспечения доверия и устойчивости, считают эксперты.



