Утилизацией радиоактивных отходов в Чистополе займется структура «Росатома»
Госкорпорация «Росатом» определила исполнителя тендера по ликвидации хранилищ радиоактивных отходов в Чистополе. Цена контракта составит 32,5 млн рублей.
Победитель тендера был определен в понедельник, 29 июля, говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что на территории часового завода «Восток» было организовано непроектное хранилище радиоактивных отходов. Его площадь составляет 250 кв. м. Еще одно хранилище на 2 500 кв. м было обнаружено в Кубасском лесу.
ФГУП «РосРАО» — крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в России. Входит в структуру «Росатома».Промышленность Татарстан
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