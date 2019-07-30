Утилизацией радиоактивных отходов в Чистополе займется структура «Росатома»

Фото: wikipedia.org / Грызунов Андрей Евгеньвич

Госкорпорация «Росатом» определила исполнителя тендера по ликвидации хранилищ радиоактивных отходов в Чистополе. Цена контракта составит 32,5 млн рублей.

Победитель тендера был определен в понедельник, 29 июля, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что на территории часового завода «Восток» было организовано непроектное хранилище радиоактивных отходов. Его площадь составляет 250 кв. м. Еще одно хранилище на 2 500 кв. м было обнаружено в Кубасском лесу.

ФГУП «РосРАО» — крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в России. Входит в структуру «Росатома».