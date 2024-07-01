Мальчиков больше, чем девочек: в Казани за 6 месяцев 2024 года выросла рождаемость

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первых шести месяцев 2024 года составлено 24 586 записей актов гражданского состояния, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студенкина о демографической ситуации в городе.

С начала 2024 года зафиксировали 9 261 акт рождения малышей, что на 63 больше, чем в первом полугодии 2023 года. Традиционно мальчиков родилось больше — 4 849 против 4 414 девочек. В 91 семье родились двойняшки, случаев рождения тройни не было.



Важным показателем является также рождение вторых и последующих детей. Среди зарегистрированных детей 3 951 ребенок (42,7%) стал первенцем, 3 086 (33,3%) — вторыми, а 1 586 детей (17,1%) — третьими детьми в семье.

Напомним, сейчас в Татарстане проживает 70,5 тысячи многодетных семей. На меры поддержки для них предусмотрено более 25 млрд рублей. Отметим, по итогам 2023 года Татарстан занял 14-е место в списке российских регионов по благосостоянию семей: остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми составил 61 456 рублей, а с одним ребенком — 76 099 рублей.

Рената Валеева