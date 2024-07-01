«Типичные жених и невеста постепенно стареют»: в Казани люди стали позже вступать в брак

Фото: Максим Платонов

По итогам первых шести месяцев 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение количества разводов на 22,6%, рассказала начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студенкина. При этом число заключенных браков осталось на прежнем уровне. С начала года в Казани зарегистрировано 4 225 браков.

— Типичные жених и невеста постепенно стареют. Наиболее активным возрастным периодом вступления в брак среди мужчин и женщин является возраст от 25 до 34 лет. На втором месте молодые люди от 18 до 24 лет и за ними уже более старшее поколение, — рассказала Студенкина.

Среди самых возрастных молодоженов оказались 88-летний жених и 77-летняя невеста. Были зарегистрированы случаи заключения брака до достижения брачного возраста 18 лет: один жених и четыре невесты. Также было зарегистрировано в ускоренном порядке 105 актов брака для участников специальной военной операции.

Напомним, в России предложили увеличить пошлину за развод в 8 раз. Минфин внес данное предложение в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, который был принят Госдумой 20 июня. Нововведение для согласования разослано в различные ведомства. Согласно проекту, поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Рената Валеева