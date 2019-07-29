В Татарстане за 2 года на строительство детсадов потрачено более 5,5 млрд рублей

За 2 года в Татарстане на строительство детских садов направлено 5,5 млрд рублей. Из них только 1 млрд выделен из федерального бюджета.

К концу 2019 года в республике планируется завершить строительство 29 детсадов. Это позволит создать 6 220 мест для детей в возрасте до 7 лет.

Как сообщает пресс-служба Минобразования РТ, это позволит решить вопрос с электронной очередностью в детские сады, особенно для детей ясельного возраста.

Ранее сообщалось, что плата в татарстанских детсадах является одним из инструментов борьбы с дефицитом мест.