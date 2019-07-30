Более половины россиян видят Путина президентом и после 2024 года

Опрос показал, что 54% россиян — за сохранение Владимиром Путиным статуса главы страны и после 2024 года, когда он во второй раз отработает два президентских срока подряд.

При этом доля граждан, которые против продолжения его президентской карьеры, выросла с 27% до 38%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра». Максимальным число противников президента было в октябре 2013 года. Тогда 45% опрошенных высказались за его уход после 2024-го.

А вот максимальный уровень поддержки отмечен в 2017-м, когда 67% респондентов пожелали оставить Путина в Кремле.

Рекордно низка (8%) доля тех, кто затруднился с ответом, — прежде она составляла от 14 до 26%.