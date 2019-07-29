Производитель грудных имплантов отозвал ряд изделий из-за риска развития рака

Медкомпания Allergan объявила об отзыве грудных имплантатов Natrelle и Natrelle 150 из-за возможной связи с онкологическими заболеваниями.

«29 июля 2019 года Росздравнадзором была получена информация от уполномоченного представителя производителя медицинских изделий ООО «Аллерган СНГ САРЛ» о добровольном отзыве производителем некоторых вариантов исполнения указанных медицинских изделий на территории Российской Федерации в связи с обновленными глобальными данными по безопасности, касающимися несчастных случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантатами молочной железы (BIA-ALCL)», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Ведомство также сообщило о создании рабочей группы, которая займется изучением связи возникновения этого типа заболевания с различными медицинскими изделиями.

На прошлой неделе Allergan отозвала имлантаты в США.