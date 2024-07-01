В первый день июля в Татарстане потеплеет до +31 градуса

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха днем — от +28 до +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный, 7—12 м/с. По Татарстану также возможны дожди с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +26 до +31 °С.



Ранее Гидрометцентр России сообщил о потеплении на Волге и Урале в ближайшие дни. Столбики термометров в этих регионах поднимутся до +38 °С.