В первый день июля в Татарстане потеплеет до +31 градуса
Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха днем — от +28 до +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер северо-восточный, 7—12 м/с. По Татарстану также возможны дожди с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит от +26 до +31 °С.
Ранее Гидрометцентр России сообщил о потеплении на Волге и Урале в ближайшие дни. Столбики термометров в этих регионах поднимутся до +38 °С.
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