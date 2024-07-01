В домах Кировского района Казани 2 и 3 июля отключат воду
С 9 часов 2 июля до 9 часов 3 июля в ряде домов Кировского района Казани не будет воды, сообщает пресс-служба мэрии города. Причиной послужила переврезка переложенного участка водопровода протяженностью 200 метров.
Без воды останутся жители следующих адресов:
- Горьковское шоссе, 7, 11, 15, 17, 21/2, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 37/2; 39, 41, 41а, 43/1, 43а (корп. 2), 47, 47/3, 47 (корп. 1), 4, 5, 6, 8, 47е, 47г, 49, 49 (корп. 1), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49а, 49д, 49е, 53 (корп. 12), 53а, 53а/1, 53б, 53г, 53г/2, 53а (корп. 1), 53г (корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15);
- ул. 40 лет Октября, 4, 4 (корп. 2), 5, 7, 8/10, 10, 12, 13, 14/9, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 22;
- ул. А. Пархоменко, 2, 20;
- ул. Глазовская, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9/6;
- ул. Маршрутная, 1, 1а, 1в, 2/21, 4, 6/10, 7, 9/5, 10/8, 12а, 13, 13а, 13б, 13 (корп. 1), 13а/1, 13а/2, 16, 17 (корп. 1);
- ул. Можайского, 1/35, 2/37, 3, 4, 4/1, 4/2, 5/16, 6, 6/2, 6 (корп. 1), 7/11, 8/13, 9/14, 10, 11, 12, 12/1, 14 15, 15 (корп. 1, 2), 16, 16а, 17, 19;
- ул. Окольная, 1, 3;
- ул. Самарская, 4, 6, 8, 10/2, 15, 15/2;
- ул. Светлая, 2а;
- ул. Телецентра, 2/10, 3, 4, 5/9, 6/9, 7, 9, 10/6, 11/7, 12, 13/8, 14, 15, 16/5, 17;
- ул. Юбилейная, 1/43, 3, 3 (корп. 1), 9, 11.
Напомним, со 2 по 16 июля в некоторых домах Казани будет отключена горячая вода. Отключение связано с проведением опрессовки и ремонта сетей водоснабжения. С полным списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.
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