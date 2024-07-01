Татарстан вошел в топ-5 регионов с наименьшей долей бедного населения

Фото: Динар Фатыхов

РИА «Новости» публикует рейтинг регионов России по уровню доходов населения. Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера.



По итогам 2023 года Росстат зафиксировал очередной минимум по доле людей, живущих за чертой бедности: 8,5% россиян оказались в этой категории. По сравнению с 2000 годом, когда был локальный максимум по доле бедных россиян (29%), ситуация заметно улучшилась: доля людей с низкими доходами сократилась более чем в три раза.

Наименьшая доля бедного населения отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге (3,6% и 4,4% соответственно). Затем следуют Москва (4,5%) и Татарстан (4,6%). Замыкает пятерку лидеров Чукотский автономный округ, где показатель составляет 5,2%.

В среднем по России доля жителей за чертой бедности сократилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Снижение доли населения за чертой бедности наблюдалось в 78 субъектах из 85 исследованных. Наибольшее снижение произошло в Республике Тыва и Орловской области — на 2,4 процентных пункта. Заметное снижение наблюдалось преимущественно в регионах с высокой долей бедного населения.

С учетом сохранения положительной динамики реальных доходов населения эксперты РИА «Новости» прогнозируют дальнейшее снижение уровня бедности по итогам 2024 года.

По итогам первого квартала 2024 года Татарстан занял 7-е место среди регионов по индексу экономического потенциала. Первые три позиции рейтинга заняли Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.