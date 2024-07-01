Стало известно, когда закончатся ремонт и строительство в медучреждениях Казани

Фото: Максим Платонов

За последние 7 лет в Казани отремонтированы и оснащены новым оборудованием порядка ста медучреждений и построены десятки новых объектов, рассказал замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Филатов на еженедельном совещании в мэрии города.

Так, продолжается капитальный ремонт ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18» по улице Мавлютова. Общая площадь ремонта составляет 11,9 тыс. кв. м. На данный момент уже отремонтированы неврологическое, гинекологическое, хирургическое и ЛОР-отделение. Завершение капремонта запланировано на 2025 год. Также в смежном здании планируется создание приемной зоны с оказанием плановой и экстренной помощи, реанимации, сосудистого центра, операционного и диагностического отделений.

Также ведется ремонт в ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» на улице Гагарина. Общая площадь работ — 8,2 тыс. кв. м. Уже отремонтированы терапевтическое, гинекологическое, пульмонологическое и ЛОР-отделение. Сейчас работы ведутся в хирургическом и реанимационном отделениях. Планируется, что капремонт будет завершен в 2024 году.

Кроме того, в 2020 году начался ремонт ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по улице Исаева. В корпусе №2 площадью свыше 8,6 тыс. кв. м работы уже завершены. Отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием отделения хирургии, реанимации, анестезиологии, сосудистого центра, реабилитации и терапии. В 2024—2025 годах планируется отремонтировать первый лечебный корпус площадью 3,5 тыс. кв. м.

Капитальный ремонт ГАУЗ «Клиническая больница №2» на улице Музыкальной стартовал в 2022 году. На сегодняшний день улучшены терапевтическое, кардиологическое и реабилитационное отделения. Ремонт здания общей площадью более 6 тыс. кв. м завершится в 2025 году.

Кроме того, идет строительство врачебных амбулаторий в поселке Чебакса и Борисоглебское. Площадь каждой — 394 кв. м, они рассчитаны на 60 посещений взрослых пациентов и 40 посещений детей. Срок сдачи — июль и ноябрь 2024 года.

Самый масштабный проект реализуется в ЖК «Салават купере», где строится поликлиника с общей площадью 11,8 тыс. кв. м. Она будет обслуживать 60 тыс. человек. Поликлиника будет включать взрослое и детское отделения, женскую консультацию, травматологический пункт, филиал станции скорой медпомощи на 5 бригад. Объект сдадут в 2024 году.



В общей сложности до конца 2030 года в Казани запланировано строительство целого ряда новых медучреждений, преимущественно в зонах интенсивной застройки новых жилых комплексов — ЖК «Весна», ЖК «Лето», ЖК «Волжские просторы», ЖК «Березовая роща», ЖК «Времена года». Рассматривается строительство взрослой и детской поликлиники на 750 посещений — аналог той, что возводят в «Салават купере» — в границах улиц Аделя Кутуя и Родины в Советском районе Казани.

Рената Валеева