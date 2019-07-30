Дым от лесных пожаров в Сибири может дойти до Аляски

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Уже сегодня дым от лесных пожаров в Сибири может достигнуть Аляски. Общая площадь горящего леса составляет более 3,3 млн га.

Наибольшие площади зафиксированы в Якутии (1,4 млн га), Красноярском крае (1 млн га) и Иркутской области (830 тысяч га), пишет «Коммерсант».

В Рослесхозе утверждают, что такие площади пожаров не являются кризисом. Врио главы ведомства Михаил Клинов заявил, что в прошлом году площадь пожаров была вдвое больше.

«Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет. Это же касается и Сибирского федерального округа», — заявил он.

Напомним, что на прошлой неделе дым от лесных пожаров дошел до Уфы, Набережных Челнов и Казани. Также он достиг Казахстана. Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение лесных пожаров в Сибири бессмысленным.

