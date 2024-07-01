Российские компании стали чаще предлагать вакансии без опыта работы

Фото: Максим Платонов

По итогам II квартала 2024 года российские компании стали на 30% чаще размещать вакансии, доступные соискателям без опыта. Также увеличилось количество предложений для работников со стажем от 1 года до 3 лет — на 3%. При этом число вакансий для опытных сотрудников со стажем более 6 лет сократилось.

По доле вакансий абсолютными лидерами у компаний остаются кандидаты с опытом работы от года до 3 лет — на эту категорию приходится 44% предложений. На втором месте по востребованности специалисты без опыта («джуны») — 40%. На опытных кандидатов со стажем от 6 лет и более приходится оставшиеся 16%, сообщили «Реальному времени» аналитики HeadHunter.

В Татарстане компании разместили более 37 тыс. вакансий для начинающих работников, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доход для таких работников вырос лишь на 10,6 тыс. рублей и составил 52,8 тыс. рублей.

Для работников со стажем от года до 3 лет количество вакансий снизилось на 2%, но доход увеличился на 15,3 тыс. рублей — до 71,3 тыс. рублей. Для жителей Татарстана, имеющих стаж в профессии от 3 до 6 лет, число новых рабочих мест упало на 9%, зато доход вырос на 23,7 тыс. до 98,2 тыс. рублей. А самые ценные для работодателей опытные сотрудники со стажем в профессии 6 лет и более теперь могут заработать более 100 тыс. рублей, что на 20,3 тыс. больше, чем летом 2023 года.

Отметим, количество вакансий для молодых соискателей в I квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о вакансиях, где работодатели готовы нанимать молодых людей с 14 лет.