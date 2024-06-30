Минмолодежи Татарстана: День молодёжи в Набережных Челнах посетило больше человек, чем в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В шести городах Татарстана накануне прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи. По данным пресс-службы Минмолодежи республики, участниками стали более 192 тысяч жителей региона.

Больше всего людей посетило праздник в Набережных Челнах — 90,3 тысячи человек. В Казани количество участников составило 50,2 тысяч, в Нижнекамске — 12 тысяч, в Елабуге — 22 тысячи, в Зеленодольске — 10 тысяч и в Альметьевске — 7 тысяч.

Напомним, празднование Дня молодежи — 2024 прошло в 38 городах России. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила в своем телеграм-канале, что в праздновании Дня молодежи уже приняли участие более 3,2 млн человек.



