Хабиров остается лидером прогнозного рейтинга по губернаторским выборам от «Давыдов.Индекс»

Проект «Давыдов.Индекс» представил очередной прогноз результатов губернаторских выборов в регионах в 2019 году. Эксперты считают, что самый высокий рейтинг получит врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Июньский выпуск показывает, что за него проголосует 68% избирателей. Это на два процентных пункта меньше чем в предыдущем месяце, следует из сообщения «Давыдов.Индекс». Однако пока «башлык» сохраняет лидерство.

На вторую строчку поднялся Александр Осипов, которому эксперты предсказали победу в Забайкальском крае. Они прогнозируют, что кандидат наберет 66%, что на 6 п.п. больше предыдущей цифры.

Курский врио Роман Старовойт опустился на вторую строчку. Он также потерял 2 п.п., снизив планку до 61%.

Предполагается, что Денис Паслер, идущий на выборы в Оренбургской области наберет 57%.

Руководители Республики Алтай, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской и Астраханской областей могут получить меньше 50% голосов на осенних губернаторских выборах.