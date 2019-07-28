День в истории: ВМФ, пиарщики и юбилей Уго Чавеса
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 28 июля. В этот день отмечаются:
- День Военно-Морского Флота РФ
- День крещения Руси
- День PR-специалиста
- В Перу празднуют День независимости
Даты:
- В 1586 году мореплаватель Томас Хэрриот привёз в Великобританию и Ирландию картофель
- 1741 — Корабль Витуса Беринга достиг побережья Аляски.
- 1858 — Отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.
- 1896 — Во Флориде основан город Майами.
- 1923 — В Москве проведён первый в России матч по волейболу.
Кроме того, 28 июля 1953 года родился советский и российский военный генерал-полковник Владимир Рушайло.
Ровно через год в Венесуэле появился на свет Уго Чавес ставший президентом страны в 1999 году. Сегодня он бы праздновал юбилей -65 лет. Однако Чавес скончался в 2013-мОбществоИстория
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