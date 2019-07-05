Итоги дня: беглую кассиршу доставили в Уфу, арест помощника полпреда президента РФ в УрФО, соглашение «Татнефти» с финской корпорацией Neste

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 июля.

Сегодня беглого кассира из Башкирии Луизу Хайруллину, которая сбежала с 23 млн рублей, доставили в Уфу. Луиза постоянно плачет, и есть серьезные опасения, что у нее могут быть суицидальные намерения. Вместе с ней вывезли и ее семью: мужа, которому также грозит уголовная ответственность как возможному соучастнику преступления, и двух несовершеннолетних детей. Дети пока будут со своим дедушкой, отцом Луизы Хайруллиной.

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Его обвиняют в госизмене. Он пробудет в СИЗО до 4 сентября.

ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 октября 2019 года повысят оклады военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.



В Кремле прокомментировали данные из статьи Голунова о московском ритуальном рынке.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил и.о. главы Рослесхоза, им стал Михаил Клинов.

Во ВЦИОМе рассказали о том, каким будет преемник Путина.

Сегодня в рамках рабочей поездки президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в университете креативных индустрий Universal University. Также он познакомился с новой экспозицией Музея современного искусства «Гараж».



