Банк России опубликовал курс валют на 25 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Так, цена юаня снизилась на 0,19 рубля, доллар опустился в цене на 0,59 рубля, евро также подешевел на 0,18 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,86 рубля;
- доллар — 87,37 рубля;
- евро — 94,08 рубля.
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