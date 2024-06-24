Новости экономики

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 25 июня

17:24, 24.06.2024
Банк России опубликовал курс валют на 25 июня
Фото: Динар Фатыхов

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, цена юаня снизилась на 0,19 рубля, доллар опустился в цене на 0,59 рубля, евро также подешевел на 0,18 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,86 рубля;
  • доллар — 87,37 рубля;
  • евро — 94,08 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Нижнекамскнефтехим92.95
  • КАМАЗ152.5
  • Нижнекамскшина61.85
  • Казаньоргсинтез102.4
  • Таттелеком0.899
  • Татнефть688.2