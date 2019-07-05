Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву посетил университет креативных индустрий

Сегодня в рамках рабочей поездки президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в университете креативных индустрий Universal University. Также он познакомился с новой экспозицией музея современного искусства «Гараж».

Рустама Минниханова познакомили с образовательными программами университета. В вузе представлены более 200 программ и курсов. Следующим объектом, который посетил Минниханов в Москве, стал музей современного искусства «Гараж». Там президент Татарстана и сопровождающие его лица познакомились с выставкой, посвященной экологии, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, сегодня запланировано участие президента Татарстана Рустама Минниханова в мероприятии, посвященном Дням республики в Москве.

