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Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву посетил университет креативных индустрий

14:27, 05.07.2019 1
Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву посетил университет креативных индустрий
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в рамках рабочей поездки президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в университете креативных индустрий Universal University. Также он познакомился с новой экспозицией музея современного искусства «Гараж».

Рустама Минниханова познакомили с образовательными программами университета. В вузе представлены более 200 программ и курсов. Следующим объектом, который посетил Минниханов в Москве, стал музей современного искусства «Гараж». Там президент Татарстана и сопровождающие его лица познакомились с выставкой, посвященной экологии, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, сегодня запланировано участие президента Татарстана Рустама Минниханова в мероприятии, посвященном Дням республики в Москве.

ОбществоВласть Татарстан
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  • Анонимно 14:58
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