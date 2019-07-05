Беглую кассиршу Хайруллину доставили в Уфу

Фото: скриншот видео

Беглого кассира Луизу Хайруллину, которая сбежала с 23 млн рублей, доставили в Уфу. Луиза постоянно плачет, и есть серьезные опасения, что у нее могут быть суицидальные намерения, сообщает источник «Реального времени».

Машины въехали со стороны служебного входа отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МВД Башкирии. За ними задвинулись тяжелые коричневые ворота, передает с места корреспондент «Реального времени».

Сегодня появилось видео задержания в Казани кассира банка из Башкирии Луизы Хайруллиной, которую подозревают в краже 23 млн рублей. Отец беглого кассира банка из Башкирии Луизы Хайруллиной Рамиль Мулахметов приехал в Уфу из Салавата. С ним на время расследования будут дети Хайруллиной.

Луиза Хайруллина была задержана в Казани накануне. Вместе с ней в Уфу вывезли и ее семью: мужа, которому также грозит уголовная ответственность как возможному соучастнику преступления, и двух несовершеннолетних детей, которых передадут родственникам. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».

