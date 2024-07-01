Какие мероприятия посетить в Казани в июле

Подборка интересных событий в столице Татарстана на июль 2024 года

Фото: Реальное время

Лето в самом разгаре, и впереди у татарстанцев много интересных культурных событий. «Реальное время» изучило «Яндекс Афишу» и собрало подборку самых ярких мероприятий июля, которые стоит посетить в Казани.

Концерты

Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер



4, 11, 18, 25 июля, территория Казанского кремля, 0+

Импровизированная музыка под открытым небом возле Казанского кремля. С 2007 года до сегодняшнего дня летний сезон джаза объединяет любителей хорошей музыки: представителей деловой, научной, культурной, бизнес-элиты Татарстана, а также гостей Казани.

Сосо Павлиашвили



18 июля, Leto, 18+

Сосо Павлиашвили прославился своими популярными хитами, среди которых «Небо на ладони», «Блюз моей души», «Я тебя люблю» и многие другие. Его репертуар включает в себя как лирические баллады, так и энергичные композиции.

«Мираж»

11 июля, «Максимилианс», 18+

На концерте прозвучат такие хиты, как «Музыка нас связала», «Новый герой», «Наступает ночь» и многие другие.



ANIKV

6 июля, Korston, 12+

На концерте прозвучат как хорошо известные хиты, так и новые композиции, которые поклонники ждали с нетерпением.



Werk 5th Anniversary Festival

5 июля, Werk, 18+

Ночной клуб Werk устраивает вечеринку в честь своего пятилетия. На двух сценах выступят более тридцати артистов, представляющих самые разные музыкальные направления — от электронной музыки и экспериментальных сетов до песен в живом исполнении.

Постановки

Иммерсивный спектакль «Мафия»

5, 13, 20, 27 июля, театр Даниила Миронова, 18+

Легендарная игра «Мафия» обретает на ваших глазах новую форму. Посетители могут как оказаться за игровым столом, так и стать зрителем — непосредственным участником.

Действие разворачивается в доме могущественного мафиози Мичелли Кальто, именно он приглашает вас в свои пенаты для особой игры. Необходимо разгадать тайну этого места.

«Рога, или Необычная семейная история»

23 июля, Театр на Булаке, 16+

Главные герои пьесы — молодая семейная пара, попавшая в водоворот подозрений и недоверия. Их спокойная жизнь переворачивается с ног на голову, когда в окно их квартиры кто-то подбрасывает настоящие рога.

Этот неожиданный подарок, несущий в себе жирный намек на супружескую неверность, доводит главных персонажей до полной неуверенности друг в друге. Каждое слово, каждая мелочь способны накалить ситуацию и привести к множеству забавных и одновременно драматических ситуаций.

Спектакль заставит зрителей смеяться, переживать и, возможно, даже взглянуть на собственные отношения с другой стороны, ведь такая комичная история может произойти в любой семье.

«Йосыф»

1 июля, ТЮЗ им. Кариева, 16+

«Йосыф» — это музыкальный спектакль на татарском языке по мотивам поэмы «Кысса и Йусуф» Кул Гали, татарского средневекового поэта.

Постановка переносит зрителей в загадочный и волшебный мир, пропитанный восточными мотивами и мудростью древних легенд.

Это история о человеке, которого постигло предательство со стороны самых близких людей, его собственных братьев. Лишенный дома, Йосыф столкнулся с чередой жизненных трудностей и испытаний. Но несмотря на все невзгоды, он смог обрести семью, найти свою любовь и даже стать правителем могущественного государства.

«Мэхэббэт FM»

7 июля, Театр им. Камала, 12+

Сюжет новой пьесы Ильгиза Зайниева разворачивается в офисе радиостанции, где главный герой работает диджеем, а его партнерша — талантливым звукорежиссером. Между ними зарождается глубокое и трогательное чувство, но перед тем как понять, а любовь ли это, им предстоит пройти долгий и тернистый путь.

Постановка наполнена музыкой, вокальными номерами, юмором и пародиями. Герои общаются на современном татарском языке, а их диалоги и поведение настолько реалистичны, что кажется, словно они были подслушаны где-то на улице.

«Зятья Гэргэри»

4 июля, Театр им. Камала, 12+

Увлекательная этнографическая комедия воплощает жизненные реалии крещеных татар. История начинается с разочарования Гэргэри, главы семьи, в старших дочерях, которые воспитывают своих детей в одиночку. Решив не повторять предыдущих ошибок, он находит мудрое решение для своей младшей дочери — выдать ее замуж по старым народным обычаям.

Претенденты на руку прекрасной девушки — трудяга Васька по прозвищу Бегемот, мудрый, но самовлюбленный и хитрый Жаграп, известный как Сова, и скромный, но добросердечный Микуш.

Спектакль наполнен музыкой, песнями и танцами, создавая праздничную и живую атмосферу происходящего. Тонко переплетая элементы комедии с культурными традициями, постановка предлагает зрителям не только посмеяться, но и познать богатство татарской культуры.

Выставки

«Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика»

До 31 июля, Галерея Славы Зайцева, 6+

Выставка пропитана атмосферой теплого домашнего уюта. Прямо здесь, среди экспонатов, художник продолжает работать над своими произведениями, добавляя выставке живую динамику и ощущение постоянного творческого процесса. Здесь нет места скованности и официальности традиционных галерей, каждый уголок вызывает у посетителя желание задержаться, ощутить и понять.



Интерактивная научно-техническая выставка

До 31 июля, Дом занимательной науки и техники, 6+

Экспозиция занимает два просторных этажа и включает более 70 интерактивных экспонатов, охватывающих такие разделы, как «Авиация», «Космонавтика», «Электричество», «Магнетизм», «Механика» и «Астрономия». Посетители увидят рукотворную молнию, прикоснутся к поверхности настоящего космического аппарата, заглянут в бесконечность, научатся управлять звездами и многое другое.

Ты тоже это видишь?

До 19 июля, Бизon, 18+

Две художницы обращаются к окружающей реальности через фантастическую призму, придавая ей новые значения. Тобрелутс, используя современные технологии, заново интерпретирует античность и классические каноны красоты, в то время как Дрозд, создавая удивительные скульптуры монстров и живописные портреты, исследует взрослые темы.

Стендап

Stand-up Show. «Лучшее»

5, 6, 19, 20, 26, 27 июля, Stand Up Club Kazan, 18+

Стендап-программа «Лучшее» создана специально для того, чтобы познакомить зрителей с местной комедией. На выступлении прозвучат только отборные, уже проверенные шутки, а значит точно не будет скучно.

Top Stand-up



6, 26, 27 июля, Stand Up Club Kazan, 18+

Выступающие артисты — профессионалы своего дела, которые уже успели проявить себя в известных проектах, таких как Comedy Club и Stand Up, а также в крупных интернет-шоу.



«Открытый микрофон»

1, 5, 8, 11 июля, «Толстый кот», 18+

3, 4, 10, 11 июля, Comedy Crew, 18+

На «Открытом микрофоне» выступают как опытные комики, уже завоевавшие любовь зала, так и начинающие артисты, которые только начинают свой путь в стендапе. Также принять участие в качестве артиста может любой желающий, достаточно записаться заранее.

«Я не вывожу»



7, 28 июля, Stand Up Club Kazan, 18+

«Я не вывожу» — это групповой сеанс, на котором комики и психолог объединяют свои силы, чтобы обсудить и проанализировать популярные запросы, с которыми люди обращаются на терапию. В формате живого диалога затрагиваются разные проблемы, с которыми сталкиваются многие в повседневной жизни.

«Вечер альтернативной комедии



7, 14 июля, Comedy Crew, 18+

Юмор имеет свои законы и общепризнанные темы, к которым все привыкли. Однако на «Вечере альтернативной комедии» все эти устои будут отброшены. Комики, выступающие там, представляют юмор в стиле «не как обычно» и «это точно вас удивит».

Детям



«Серая шейка»

4 июля, «Экият», 0+

Серая Шейка — маленькая уточка, которая оказалась в нелегкой ситуации из-за сломанного крыла и не смогла улететь вместе с остальными птицами на зиму в теплые края. Впереди ее ждала суровая и беспощадная зима, полная трудностей и опасностей. Однако твердость духа и вера в свои силы помогли Серой Шейке двигаться вперед.

Кукольный спектакль о маленькой, но очень смелой птичке расскажет юным зрителям, что даже самые сложные испытания можно преодолеть, если быть добрым и сохранять веру в себя.

«Аленький цветочек»

6, 7 июля, «Экият», 0+

Младшая дочь купца была вынуждена отправиться жить к чудищу, которого потом и полюбила за его доброту и заботу. Любовь растопила чары злой колдуньи, и чудовище оказалось прекрасным принцем, ставшим мужем девушки.



Спектакль по мотивам сказки сочетает в себе талантливую актерскую игру, красочные декорации и учит зрителей всех возрастов, что всегда нужно быть милосердным, судить по поступкам, а не по внешности, и непременно верить в чудо.

«Корпорация монстров»



До 13 июля, Quest Time на Табейкина, 12+

Квест «Корпорация монстров» — это возможность оказаться в главном центре мировой индустрии пуганья. Пространство оформлено так, что каждый почувствует себя внутри этой самой невероятной мультипликационной истории.

Участникам предстоит сплотиться, чтобы разгадать все загадки и дружно отправиться на поиски выходов из самых запутанных ситуаций в роли настоящих монстров.



«Щенок, не умеющий лаять»

6 июля, «Экият», 6+

Озорные Козленок с Барашком целыми днями были заняты только играми и весельем с милым щенком Акбаем, пока однажды к ним не прокрался Волк. На громкий лай Акбая, несомненно, выбежал бы Гали и спас всех от опасности, но вот беда — щенок не умеет лаять.

Спектакль под названием «Щенок, не умеющий лаять», поставленный по мотивам произведений Габдуллы Тукая, учит юных зрителей любви к родному татарскому языку и рассказывает о силе дружбы, верности и храбрости.

Под открытым небом

По вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией

Весь июль, 0+

Посетители узнают, как освещались улицы Казани до появления электричества, познакомятся с главными достопримечательностями Татарстана, например, с татарским государственным театром кукол «Экият», знаменитым Дворцом бракосочетания ЗАГС «Чаша», самым большим в Европе медиафасадом стадиона «Казань Арена» и многими другими. Завершает экскурсию катание на колесе обозрения «Вокруг света» с 36 тематическими кабинами и дегустация местных деликатесов и напитков в магазине-музее «Арыш Мае».



«Фаролеро». Маршрут №2. Кремль



Весь июль, Дворцовая площадь, 0+

Уникальный спектакль-променад по территории Казанского кремля с фонарщиком Фаролеро представляет собой вечернюю интерактивную прогулку по самым привлекательным и таинственным местам города. Экскурсия с Фаролеро — атмосферное путешествие, где вместо сухих фактов посетителей ждут легенды о городе и его жителях. Актеры в ярких костюмах, необычные находки, неожиданные запахи и звуки помогут раскрыть секреты Казани.

По Казани с посещением Казанского кремля



Весь июль, ул. Баумана, 19, 0+

Посетители экскурсий полюбуются и узнают много нового о златоглавых церквях и минаретах мечетей, посетят кремль и прогуляются по мощеным улочкам исторического центра. Экскурсия по Казани — чудесная возможность открыть заново главные достопримечательности города, полностью погрузиться в его культурную и историческую атмосферу и получить незабываемые впечатления от пребывания в столице Татарстана.

Болгар — Северная Мекка



Весь июль, ул. Баумана, 19, 6+

Посетители экскурсии «Северная Мекка» увидят белокаменные останки древних зданий, таких как соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница Малый минарет, Черная и Белая палаты, Ханская баня и дворец, узнают об их исторических значениях, а также посетят музей Болгарской цивилизации и Памятный знак в честь принятия ислама в 922 году. Именно там хранится самый большой печатный Коран в мире.

Soloma Festa



7 июля, загородный дом «Утрау», 16+

Первый банный фестиваль в Казани. Посетителей ожидают стритфуд от локальных ресторанов, программы парения культовых бань, выступления от банных трендсеттеров, активные развлечения, банный базар и много музыки. Главным событием станут две коллективные парные вместимостью до 50 человек. В парных будут проходить авторские прогревы с элементами шоу от лучших бань России. Также пройдет Open-talk о банном мире.

