Какие мероприятия посетить в Казани в июле
Подборка интересных событий в столице Татарстана на июль 2024 года
Лето в самом разгаре, и впереди у татарстанцев много интересных культурных событий. «Реальное время» изучило «Яндекс Афишу» и собрало подборку самых ярких мероприятий июля, которые стоит посетить в Казани.
Концерты
Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер
4, 11, 18, 25 июля, территория Казанского кремля, 0+
Импровизированная музыка под открытым небом возле Казанского кремля. С 2007 года до сегодняшнего дня летний сезон джаза объединяет любителей хорошей музыки: представителей деловой, научной, культурной, бизнес-элиты Татарстана, а также гостей Казани.
Сосо Павлиашвили
18 июля, Leto, 18+
Сосо Павлиашвили прославился своими популярными хитами, среди которых «Небо на ладони», «Блюз моей души», «Я тебя люблю» и многие другие. Его репертуар включает в себя как лирические баллады, так и энергичные композиции.
«Мираж»
11 июля, «Максимилианс», 18+
На концерте прозвучат такие хиты, как «Музыка нас связала», «Новый герой», «Наступает ночь» и многие другие.
ANIKV
6 июля, Korston, 12+
На концерте прозвучат как хорошо известные хиты, так и новые композиции, которые поклонники ждали с нетерпением.
Werk 5th Anniversary Festival
5 июля, Werk, 18+
Ночной клуб Werk устраивает вечеринку в честь своего пятилетия. На двух сценах выступят более тридцати артистов, представляющих самые разные музыкальные направления — от электронной музыки и экспериментальных сетов до песен в живом исполнении.
Постановки
Иммерсивный спектакль «Мафия»
5, 13, 20, 27 июля, театр Даниила Миронова, 18+
Легендарная игра «Мафия» обретает на ваших глазах новую форму. Посетители могут как оказаться за игровым столом, так и стать зрителем — непосредственным участником.
Действие разворачивается в доме могущественного мафиози Мичелли Кальто, именно он приглашает вас в свои пенаты для особой игры. Необходимо разгадать тайну этого места.
«Рога, или Необычная семейная история»
23 июля, Театр на Булаке, 16+
Главные герои пьесы — молодая семейная пара, попавшая в водоворот подозрений и недоверия. Их спокойная жизнь переворачивается с ног на голову, когда в окно их квартиры кто-то подбрасывает настоящие рога.
Этот неожиданный подарок, несущий в себе жирный намек на супружескую неверность, доводит главных персонажей до полной неуверенности друг в друге. Каждое слово, каждая мелочь способны накалить ситуацию и привести к множеству забавных и одновременно драматических ситуаций.
Спектакль заставит зрителей смеяться, переживать и, возможно, даже взглянуть на собственные отношения с другой стороны, ведь такая комичная история может произойти в любой семье.
«Йосыф»
1 июля, ТЮЗ им. Кариева, 16+
«Йосыф» — это музыкальный спектакль на татарском языке по мотивам поэмы «Кысса и Йусуф» Кул Гали, татарского средневекового поэта.
Постановка переносит зрителей в загадочный и волшебный мир, пропитанный восточными мотивами и мудростью древних легенд.
Это история о человеке, которого постигло предательство со стороны самых близких людей, его собственных братьев. Лишенный дома, Йосыф столкнулся с чередой жизненных трудностей и испытаний. Но несмотря на все невзгоды, он смог обрести семью, найти свою любовь и даже стать правителем могущественного государства.
«Мэхэббэт FM»
7 июля, Театр им. Камала, 12+
Сюжет новой пьесы Ильгиза Зайниева разворачивается в офисе радиостанции, где главный герой работает диджеем, а его партнерша — талантливым звукорежиссером. Между ними зарождается глубокое и трогательное чувство, но перед тем как понять, а любовь ли это, им предстоит пройти долгий и тернистый путь.
Постановка наполнена музыкой, вокальными номерами, юмором и пародиями. Герои общаются на современном татарском языке, а их диалоги и поведение настолько реалистичны, что кажется, словно они были подслушаны где-то на улице.
«Зятья Гэргэри»
4 июля, Театр им. Камала, 12+
Увлекательная этнографическая комедия воплощает жизненные реалии крещеных татар. История начинается с разочарования Гэргэри, главы семьи, в старших дочерях, которые воспитывают своих детей в одиночку. Решив не повторять предыдущих ошибок, он находит мудрое решение для своей младшей дочери — выдать ее замуж по старым народным обычаям.
Претенденты на руку прекрасной девушки — трудяга Васька по прозвищу Бегемот, мудрый, но самовлюбленный и хитрый Жаграп, известный как Сова, и скромный, но добросердечный Микуш.
Спектакль наполнен музыкой, песнями и танцами, создавая праздничную и живую атмосферу происходящего. Тонко переплетая элементы комедии с культурными традициями, постановка предлагает зрителям не только посмеяться, но и познать богатство татарской культуры.
Выставки
«Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика»
До 31 июля, Галерея Славы Зайцева, 6+
Выставка пропитана атмосферой теплого домашнего уюта. Прямо здесь, среди экспонатов, художник продолжает работать над своими произведениями, добавляя выставке живую динамику и ощущение постоянного творческого процесса. Здесь нет места скованности и официальности традиционных галерей, каждый уголок вызывает у посетителя желание задержаться, ощутить и понять.
Интерактивная научно-техническая выставка
До 31 июля, Дом занимательной науки и техники, 6+
Экспозиция занимает два просторных этажа и включает более 70 интерактивных экспонатов, охватывающих такие разделы, как «Авиация», «Космонавтика», «Электричество», «Магнетизм», «Механика» и «Астрономия». Посетители увидят рукотворную молнию, прикоснутся к поверхности настоящего космического аппарата, заглянут в бесконечность, научатся управлять звездами и многое другое.
Ты тоже это видишь?
До 19 июля, Бизon, 18+
Две художницы обращаются к окружающей реальности через фантастическую призму, придавая ей новые значения. Тобрелутс, используя современные технологии, заново интерпретирует античность и классические каноны красоты, в то время как Дрозд, создавая удивительные скульптуры монстров и живописные портреты, исследует взрослые темы.
Стендап
Stand-up Show. «Лучшее»
5, 6, 19, 20, 26, 27 июля, Stand Up Club Kazan, 18+
Стендап-программа «Лучшее» создана специально для того, чтобы познакомить зрителей с местной комедией. На выступлении прозвучат только отборные, уже проверенные шутки, а значит точно не будет скучно.
Top Stand-up
6, 26, 27 июля, Stand Up Club Kazan, 18+
Выступающие артисты — профессионалы своего дела, которые уже успели проявить себя в известных проектах, таких как Comedy Club и Stand Up, а также в крупных интернет-шоу.
«Открытый микрофон»
1, 5, 8, 11 июля, «Толстый кот», 18+
3, 4, 10, 11 июля, Comedy Crew, 18+
На «Открытом микрофоне» выступают как опытные комики, уже завоевавшие любовь зала, так и начинающие артисты, которые только начинают свой путь в стендапе. Также принять участие в качестве артиста может любой желающий, достаточно записаться заранее.
«Я не вывожу»
7, 28 июля, Stand Up Club Kazan, 18+
«Я не вывожу» — это групповой сеанс, на котором комики и психолог объединяют свои силы, чтобы обсудить и проанализировать популярные запросы, с которыми люди обращаются на терапию. В формате живого диалога затрагиваются разные проблемы, с которыми сталкиваются многие в повседневной жизни.
«Вечер альтернативной комедии
7, 14 июля, Comedy Crew, 18+
Юмор имеет свои законы и общепризнанные темы, к которым все привыкли. Однако на «Вечере альтернативной комедии» все эти устои будут отброшены. Комики, выступающие там, представляют юмор в стиле «не как обычно» и «это точно вас удивит».
Детям
«Серая шейка»
4 июля, «Экият», 0+
Серая Шейка — маленькая уточка, которая оказалась в нелегкой ситуации из-за сломанного крыла и не смогла улететь вместе с остальными птицами на зиму в теплые края. Впереди ее ждала суровая и беспощадная зима, полная трудностей и опасностей. Однако твердость духа и вера в свои силы помогли Серой Шейке двигаться вперед.
Кукольный спектакль о маленькой, но очень смелой птичке расскажет юным зрителям, что даже самые сложные испытания можно преодолеть, если быть добрым и сохранять веру в себя.
«Аленький цветочек»
6, 7 июля, «Экият», 0+
Младшая дочь купца была вынуждена отправиться жить к чудищу, которого потом и полюбила за его доброту и заботу. Любовь растопила чары злой колдуньи, и чудовище оказалось прекрасным принцем, ставшим мужем девушки.
Спектакль по мотивам сказки сочетает в себе талантливую актерскую игру, красочные декорации и учит зрителей всех возрастов, что всегда нужно быть милосердным, судить по поступкам, а не по внешности, и непременно верить в чудо.
«Корпорация монстров»
До 13 июля, Quest Time на Табейкина, 12+
Квест «Корпорация монстров» — это возможность оказаться в главном центре мировой индустрии пуганья. Пространство оформлено так, что каждый почувствует себя внутри этой самой невероятной мультипликационной истории.
Участникам предстоит сплотиться, чтобы разгадать все загадки и дружно отправиться на поиски выходов из самых запутанных ситуаций в роли настоящих монстров.
«Щенок, не умеющий лаять»
6 июля, «Экият», 6+
Озорные Козленок с Барашком целыми днями были заняты только играми и весельем с милым щенком Акбаем, пока однажды к ним не прокрался Волк. На громкий лай Акбая, несомненно, выбежал бы Гали и спас всех от опасности, но вот беда — щенок не умеет лаять.
Спектакль под названием «Щенок, не умеющий лаять», поставленный по мотивам произведений Габдуллы Тукая, учит юных зрителей любви к родному татарскому языку и рассказывает о силе дружбы, верности и храбрости.
Под открытым небом
По вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
Весь июль, 0+
Посетители узнают, как освещались улицы Казани до появления электричества, познакомятся с главными достопримечательностями Татарстана, например, с татарским государственным театром кукол «Экият», знаменитым Дворцом бракосочетания ЗАГС «Чаша», самым большим в Европе медиафасадом стадиона «Казань Арена» и многими другими. Завершает экскурсию катание на колесе обозрения «Вокруг света» с 36 тематическими кабинами и дегустация местных деликатесов и напитков в магазине-музее «Арыш Мае».
«Фаролеро». Маршрут №2. Кремль
Весь июль, Дворцовая площадь, 0+
Уникальный спектакль-променад по территории Казанского кремля с фонарщиком Фаролеро представляет собой вечернюю интерактивную прогулку по самым привлекательным и таинственным местам города. Экскурсия с Фаролеро — атмосферное путешествие, где вместо сухих фактов посетителей ждут легенды о городе и его жителях. Актеры в ярких костюмах, необычные находки, неожиданные запахи и звуки помогут раскрыть секреты Казани.
По Казани с посещением Казанского кремля
Весь июль, ул. Баумана, 19, 0+
Посетители экскурсий полюбуются и узнают много нового о златоглавых церквях и минаретах мечетей, посетят кремль и прогуляются по мощеным улочкам исторического центра. Экскурсия по Казани — чудесная возможность открыть заново главные достопримечательности города, полностью погрузиться в его культурную и историческую атмосферу и получить незабываемые впечатления от пребывания в столице Татарстана.
Болгар — Северная Мекка
Весь июль, ул. Баумана, 19, 6+
Посетители экскурсии «Северная Мекка» увидят белокаменные останки древних зданий, таких как соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница Малый минарет, Черная и Белая палаты, Ханская баня и дворец, узнают об их исторических значениях, а также посетят музей Болгарской цивилизации и Памятный знак в честь принятия ислама в 922 году. Именно там хранится самый большой печатный Коран в мире.
Soloma Festa
7 июля, загородный дом «Утрау», 16+
Первый банный фестиваль в Казани. Посетителей ожидают стритфуд от локальных ресторанов, программы парения культовых бань, выступления от банных трендсеттеров, активные развлечения, банный базар и много музыки. Главным событием станут две коллективные парные вместимостью до 50 человек. В парных будут проходить авторские прогревы с элементами шоу от лучших бань России. Также пройдет Open-talk о банном мире.
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