Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей на природный газ

Фото: Динар Фатыхов

Правительство внесло изменения в госпрограмму «Развитие энергетики», которые касаются субсидирования перевода автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ.

В 2024 году нормативы субсидирования повышены с 48 до 78% общей стоимости работ. Почти в три раза увеличен максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей — с 4 до 12%. Для граждан и предприятий малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент.

Эти меры призваны стимулировать перевод транспорта на метан и поддержать спрос на этот вид топлива. Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Для этого ведется работа по развитию необходимой инфраструктуры, в частности газовых заправок.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года Татарстан получит 157 «газовых» автобусов, каждый из которых сулит расчетную экономию в 118 млн рублей в год.