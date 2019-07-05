«Татнефть» купит 75 заправок у финской корпорации Neste

ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.

Продажа не оказывает влияния на деятельность Neste Marketing & Services в Финляндии и странах Балтии, отмечает пресс-служба «Татнефти».

В соответствии с отдельным соглашением между сторонами рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste до 5 лет.

«Стороны договорились, что цена сделки будет оставаться конфиденциальной. Сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение Neste и ПАО «Татнефть», — говорится на сайте татарстанской компании.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2019 года.

Отметим, что Neste работает в Санкт-Петербурге с 1990 года. Российская розничная сеть компании состоит из 75 АЗС, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях и нефтебазы в Ломоносове с объемом единовременного хранения 40 000 куб. м светлых нефтепродуктов.