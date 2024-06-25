Вкладчикам «Автоградбанка» выплатили по страховке 370 млн рублей

Фото: Максим Платонов

«Агентство по страхованию вкладов» сообщило о выплате вкладчикам челнинского «Автоградбанка» страхового возмещения в размере 370 миллионов рублей.

За возмещением обратились уже 770 клиентов банка: 591 физическое лицо и 179 юридических лиц.

Выплаты стартовали еще 20 июня, а с сегодняшнего дня получить страховое возмещение можно через «Россельхозбанк» и «Ак Барс Банк».

Напомним, что 17 июня 2024 года Центробанк России отозвал лицензию у «Автоградбанка». По величине активов кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России. Страховая ответственность перед клиентами банка оценивается в 2,38 млрд рублей.