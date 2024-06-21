Банк России опубликовал официальный курс валют на 22 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 22 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня поднялась на 0,53 рубля, доллар подорожал в цене на 2,54 рубля, евро вырос на 2,81 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,05 рубля;
- доллар — 87,96 рубля;
- евро — 94,26 рубля.
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