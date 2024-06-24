Арбитражный суд Татарстана признал банкротом экс-гендиректора страховой компании «НАСКО»

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Бывший гендиректор АО «Национальная страховая компания» Эдуард Кабаков признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана. В отношении Эдуарда Кабакова введена процедура реструктуризации долгов. Требование госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере более 880 млн рублей включено в реестр требований кредиторов Эдуарда Кабакова.

Суд по заявлению АСВ принял решение о взыскании убытков в размере 1,6 млрд рублей с лиц, контролировавших страховую компанию. Среди ответчиков: Эдуард Кабаков, экс-бенефициар Александр Кондратенков и директор московского филиала АО «НАСКО» Александр Муратов. Основанием для привлечения к ответственности указанных лиц послужил незаконный вывод активов из страховой компании.



Крупнейшая самостоятельная страховая компания НАСКО, учрежденная в 1996 году, неоднократно меняла состав акционеров. Летом 2017 года она перешла под контроль российского бизнесмена Александра Кондратенкова. А 15 мая 2019 года Центробанк отозвал часть лицензий «за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг» и у НАСКО. В страховщике была введена временная администрация, которая инициировала его банкротство.