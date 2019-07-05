Новости общества

13:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев назначил и.о. главы Рослесхоза

13:12, 05.07.2019
Медведев назначил и.о. главы Рослесхоза
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому полномочия руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) временно возложены на заместителя главы этого ведомства Михаила Клинова.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Ранее Медведев принял отставку главы Рослесхоза Ивана Валентика, который занимал этот пост с октября 2014 года.

Распоряжение об освобождении Ивана Валентика от должности было подписано 3 июля.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров