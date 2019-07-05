Медведев назначил и.о. главы Рослесхоза
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому полномочия руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) временно возложены на заместителя главы этого ведомства Михаила Клинова.
Документ размещен на официальном портале правовой информации. Ранее Медведев принял отставку главы Рослесхоза Ивана Валентика, который занимал этот пост с октября 2014 года.
Распоряжение об освобождении Ивана Валентика от должности было подписано 3 июля.ОбществоВласть
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