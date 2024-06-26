Татарстан привлек в бюджет 609 млрд рублей — почти наполовину больше, чем годом ранее

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан лидирует по объему мобилизованных доходов среди регионов ПФО

За первые пять месяцев 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 205,1 млрд рублей. Из этой суммы 173,2 млрд рублей направили в бюджет республики, а 31,9 млрд — в местные бюджеты. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила сегодня заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова.

Общий план на 2024 год по поступлениям в консолидированный бюджет составляет 423,9 млрд рублей. План на сегодня выполнен на 48,4%. Относительно аналогичного периода прошлого года сумма поступлений увеличилась на 25 млрд рублей, или на 13,9%.

По словам Анфимовой, к началу лета с территории республики мобилизовали 609,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов — это на 41% больше, чем годом ранее. Мобилизация доходов — это мероприятия, направленные на дополнительное привлечение доходов в бюджет. Из общей суммы мобилизованных доходов 66% направили в федеральный бюджет, а 33,7% — в консолидированный бюджет республики. По объему мобилизованных доходов Татарстан занял 5-е место по России и первое в Приволжском федеральном округе.

Среди основных источников доходов — налог на прибыль организаций (32,6%), налог на доходы физических лиц (НДФЛ — 28,5%) и налог на имущество организаций (10,1%).

Объем неналоговых доходов с января по май текущего года составил 17,8 млрд рублей. Из них в бюджет Татарстана направили 13,9 млрд рублей, а в местные бюджеты — 3,9 млрд рублей. Поступления из этого раздела в консолидированный бюджет республики относительно аналогичного периода прошлого года выросли на 9 млрд рублей.

— Таким образом, исполнение консолидированного бюджета республики по налоговым и неналоговым доходам за пять месяцев 2024 года в целом характеризуется положительной динамикой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило нам обеспечить исполнение расходных обязательств в полном запланированном объеме, — подытожила спикер.

Самый крупный раздел в расходах — социально-культурная сфера

О расходах в консолидированным бюджете Татарстана рассказала заместитель министра финансов республики Гела Герасимова. По ее словам, они составили 199,2 млрд рублей, из которых 157,9 млрд пришлось на региональный бюджет и 76 млрд — на местный.

За тот же период в местные бюджеты из консолидированного бюджета Татарстана направили 40,7 млрд рублей. План на год составляет 75,8 млрд рублей.

Самым крупным разделом в статье расходов, по словам Герасимовой, стала социально-культурная сфера — 57% от общего объема расходов. Сумма составляет 62,8% от годового плана консолидированного бюджета республики.

Второе место по объему расходов заняла социальная политика — на эту сферу направили 66,7 млрд рублей из консолидированного бюджета. Еще 37,9 млрд рублей составляют расходы на здравоохранение и 9,4 млрд рублей — на культуру.

За пять месяцев года из федерального бюджета в Татарстан направили 4,9 млрд рублей, из которых 3,7 млрд — на субсидирование реконструкции объектов аэропортных комплексов. Всего в 2024 году из федерального бюджета в консолидированный бюджет республики планируются поступления на сумму 72,3 млрд рублей. Из них 85% выделены на субсидии на софинансирование региональных проектов и программ.

— Поступившие доходы в консолидированный бюджет позволили полностью и своевременно выплатить заработную плату с начислениями, профинансировать запланированные на январь — май расходы бюджетов всех уровней, — подчеркнула спикер.

Елизавета Пуншева