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Банк России опубликовал курс валют на 26 июня

17:13, 25.06.2024
Банк России опубликовал курс валют на 26 июня
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 26 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, цена юаня снизилась на 0,05 рубля, доллар опустился в цене на 0,10 рубля, евро также подешевел на 0,34 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,81 рубля;
  • доллар — 87,28 рубля;
  • евро — 93,73 рубля.

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