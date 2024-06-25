Банк России опубликовал курс валют на 26 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 26 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Так, цена юаня снизилась на 0,05 рубля, доллар опустился в цене на 0,10 рубля, евро также подешевел на 0,34 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,81 рубля;
- доллар — 87,28 рубля;
- евро — 93,73 рубля.
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