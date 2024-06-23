За год экспорт риса из Китая в Россию увеличился на 11%

Фото: Динар Фатыхов

Экспорт риса из Китая в Россию составил 4 тысячи тонн и достиг максимума с декабря прошлого года, сообщает «РИА Новости».

В мае по сравнению с апрелем объем поставок увеличился вдвое, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 11%.

На Россию в мае пришлось 3% всего экспорта риса из Китая, и страна вошла в десятку крупнейших потребителей.

Самая большая доля была у Мозамбика — на эту африканскую страну пришлась пятая часть всех поставок.

Также среди наиболее заметных покупателей оказались Камерун (18%) и Пуэрто-Рико (14%). Всего в мае Китай продал за рубеж 151,6 тысячи тонн риса.

Министерство сельского хозяйства России выступило с предложением продлить запрет на вывоз риса за пределы страны до 31 декабря 2024 года. В настоящее время запрет действует по 30 июня и не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. Также предусмотрен ряд других исключений.

Елизавета Пуншева