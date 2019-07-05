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Происшествия

Суд арестовал помощника полпреда президента РФ в УрФО

16:20, 05.07.2019
Суд арестовал помощника полпреда президента РФ в УрФО
Фото: uralfo.gov.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Его обвиняют в госизмене.

Он пробудет в СИЗО до 4 сентября. Об аресте Воробьева просило следствие, пишет ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании гражданина России Александра Воробьева. Материалы его уголовного дела проходят под грифом «секретно». Он оказался помощником полпреда президента РФ в УрФО.

Происшествия
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