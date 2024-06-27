Банк России опубликовал курс валют на 28 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Так, цена юаня понизилась на 0,40 рубля, доллар опустился в цене на 2,84 рубля, евро также подешевел на 3,13 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,48 рубля;
- доллар — 84,96 рубля;
- евро — 90,99 рубля.
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