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Банк России опубликовал курс валют на 28 июня

17:24, 27.06.2024
Банк России опубликовал курс валют на 28 июня
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 28 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Так, цена юаня понизилась на 0,40 рубля, доллар опустился в цене на 2,84 рубля, евро также подешевел на 3,13 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,48 рубля;
  • доллар — 84,96 рубля;
  • евро — 90,99 рубля.

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