Во ВЦИОМе рассказали о том, каким будет преемник Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров высказал мнение, что президент России Владимир Путин уже сейчас ищет преемника, кто сможет «продолжить его дело».

«Это может быть человек поколения 40—50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских «печенек», — сказал он в интервью «Российской газете».

Федоров также выразил уверенность, что предполагаемый преемник президента «сможет не только управлять страной, но и достойно представлять Россию и отстаивать ее интересы в «концерте» великих держав».

Ранее Путин признался, что с момента прихода к власти начал размышлять о выборе преемника. По его словам, в конечном итоге решение должен принять российский народ.